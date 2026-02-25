Atelier d’écriture, écrire ses plus belles aventures ! Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Atelier d’écriture, écrire ses plus belles aventures !

Dans le cadre de l’opération Coup de jeune à la médiathèque et en parallèle du concours de nouvelles, la Médiathèque propose deux ateliers d’écriture animés par Fanny Caldin, autrice publiée chez Robert Laffont pour sa trilogie Les Arcanes de Brume.

Comment poser les bases d’un récit ? Développer un scénario ? Construire une intrigue cohérente ? Et surtout, écrire vos idées sur le papier… Toutes ces étapes peuvent sembler effrayantes, mais elles ne sont souvent qu’une question d’organisation et d’habitude.

Alors, à vos stylos !

Dès 13 ans Réservation dès le 31 mars au 05 59 64 34 43.

Rendez-vous à 10h (durée 2h). .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43

