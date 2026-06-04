Gissey-sur-Ouche

Atelier d’écriture Élaborêve

La Lampisterie Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08

A l’occasion de la venue du spectacle ONIRI 2075 à Gissey-sur-Ouche avec la Cie Organic Orchestra, nous proposons un atelier d’écriture avec Juliette de la Cie Organic Orchestra.

Ce sera l’occasion de poser quelques sur papier sa propre ONIRI et d’avoir quelques techniques d’écritures pour façonner son univers.

A partir de 10 ans.

14h00 16h00 la Lampisterie à Gissey-sur-Ouche

Limité à 10 personnes.

Tarif gratuit, inscription obligatoire via notre billetterie en ligne. .

La Lampisterie Gissey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté culture@ouche-montagne.fr

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English : Atelier d’écriture Élaborêve

L’événement Atelier d’écriture Élaborêve Gissey-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Ouche et Montagne