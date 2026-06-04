Gissey-sur-Ouche

Atelier Jeu de société & sobriété

La Lampisterie Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08

A l’occasion de la venue du spectacle ONIRI 2075 à Gissey-sur-Ouche avec la Cie Organic Orchestra, nous proposons un atelier jeu de société & sobriété.

REVOLT est un jeu coopératif.

L’objectif est de consommer moins d’énergie en découvrant son utilisation au quotidien.

C’est une manière d’appréhender par le jeu la question de la sobriété.

Crédits et licence REVOLT par Clément Chabot, disponible sur la-revolt.org, un jeu sous licence CC BY-NC-SA

A partir de 6 ans.

2 à 12 joueurs en simultané.

Parties successives entre 14h00 et 16h00.

Gratuit, sans réservation. .

La Lampisterie Gissey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté culture@ouche-montagne.fr

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English : Atelier Jeu de société & sobriété

L’événement Atelier Jeu de société & sobriété Gissey-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Ouche et Montagne