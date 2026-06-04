Spectacle ONIRI 2075 Gissey-sur-Ouche
Spectacle ONIRI 2075 Gissey-sur-Ouche mercredi 8 juillet 2026.
Gissey-sur-Ouche
Spectacle ONIRI 2075
La Lampisterie Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 21:15:00
fin : 2026-07-08 22:15:00
Date(s) :
2026-07-08
ONIRI 2075 Voyage musical et décarboné
ONIRI est une invitation à s’immerger dans un futur proche, dans un archipel. Les récits des habitant.e.s sont portés par des compositions organiques et électroniques élaborées en direct par Ezra et les chants de Juliette Guignard. La Cie Organic Orchestra a mis en place un système itinérant, sobre et autonome en énergie (moins de 200 wh sur l’heure du spectacle) qui se transporte à vélo et se déploie partout dans des lieux insolites, des friches, des jardins et des forêts, au plus près du public.
Ce spectacle est organisé avec le soutien de la Lampisterie, de Risômes et des communes de Gissey-sur-Ouche et Mâlain.
Lieu du spectacle La Lampisterie, 105 Chemin de Champagne à Gissey-sur-Ouche
(repli dans la salle des fêtes en cas d’intempéries)
Durée 1h00 (à partir de 6 ans)
Réservation via notre billetterie en ligne (120 places de disponibles)
Tarif 5€/adulte, gratuit -18 ans. .
La Lampisterie Gissey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté culture@ouche-montagne.fr
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English : Spectacle ONIRI 2075
L’événement Spectacle ONIRI 2075 Gissey-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Ouche et Montagne
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