Gissey-sur-Ouche

Spectacle ONIRI 2075

La Lampisterie Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 21:15:00

fin : 2026-07-08 22:15:00

Date(s) :

2026-07-08

ONIRI 2075 Voyage musical et décarboné

ONIRI est une invitation à s’immerger dans un futur proche, dans un archipel. Les récits des habitant.e.s sont portés par des compositions organiques et électroniques élaborées en direct par Ezra et les chants de Juliette Guignard. La Cie Organic Orchestra a mis en place un système itinérant, sobre et autonome en énergie (moins de 200 wh sur l’heure du spectacle) qui se transporte à vélo et se déploie partout dans des lieux insolites, des friches, des jardins et des forêts, au plus près du public.

Ce spectacle est organisé avec le soutien de la Lampisterie, de Risômes et des communes de Gissey-sur-Ouche et Mâlain.

Lieu du spectacle La Lampisterie, 105 Chemin de Champagne à Gissey-sur-Ouche

(repli dans la salle des fêtes en cas d’intempéries)

Durée 1h00 (à partir de 6 ans)

Réservation via notre billetterie en ligne (120 places de disponibles)

Tarif 5€/adulte, gratuit -18 ans. .

La Lampisterie Gissey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté culture@ouche-montagne.fr

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English : Spectacle ONIRI 2075

L’événement Spectacle ONIRI 2075 Gissey-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Ouche et Montagne