Spectacle Roméo dans la baignoire Gissey-sur-Ouche
jeudi 2 juillet 2026 · Gissey-sur-Ouche
Informations pratiques
Gissey-sur-Ouche
Spectacle Roméo dans la baignoire
105 chemin de Champagne Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
2 clownes, armées d’une poubelle et de palmes d’or vont vous jouer ce grand classique de Shakespeare, l’histoire de Roméo et de sa Juliette comme vous ne l’avez jamais vu !
Au rythme des cris de Roméo, de la haine de Tybalt, de l’émotion de Mercutio et de l’innocence de Juliette, la compagnie C’est pas Grave se jette à l’eau et vous entraîne dans un spectacle déjanté où se mêlent le rire et la tragédie.
Représentation à prix libre, tout public.
Le café sera ouvert dès 18h30. Petite restauration et buvette sur place. .
105 chemin de Champagne Gissey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lalampisterie.gissey@gmail.com
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English : Spectacle Roméo dans la baignoire
L’événement Spectacle Roméo dans la baignoire Gissey-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-06-25 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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