Atelier d’écriture Entre mots et art RempART Alixan
Atelier d’écriture Entre mots et art RempART Alixan jeudi 7 mai 2026.
Alixan
Atelier d’écriture Entre mots et art
RempART 9 Boulevard Quiot Alixan Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-07
Prochain atelier entre MOTS et ART , à Remp’Art (Alixan).
Une parenthèse ré-créative pour explorer le travail des artistes par l’écriture.
.
RempART 9 Boulevard Quiot Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 23 26 73 mesmotsetmoi26@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier d’écriture Entre mots et art
Next workshop: between WORDS and ART , at Remp?Art (Alixan).
A re-creative interlude to explore artists’ work through writing.
L’événement Atelier d’écriture Entre mots et art Alixan a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Alixan (Drôme)
- IA & PME : votre enjeu, votre système — Atelier diagnostic, Romans Valence Innov, Alixan 30 avril 2026
- MAI A VELO A ALIXAN, Mairie d’Alixan, Alixan 30 mai 2026
- Décrypt’innov #5 : L’Open innovation, Valence Romans Innov, Alixan 4 juin 2026
- Journées d’échanges techniques Agriculture Biologique et qualité de l’eau, INEED centre de congrés -Valence (26), Alixan 1 juillet 2026