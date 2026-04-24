Atelier d’écriture Entre mots et art RempART Alixan

Alixan

Atelier d’écriture Entre mots et art

RempART 9 Boulevard Quiot Alixan Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-07

Prochain atelier entre MOTS et ART , à Remp’Art (Alixan).

Une parenthèse ré-créative pour explorer le travail des artistes par l’écriture.

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RempART 9 Boulevard Quiot Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 23 26 73 mesmotsetmoi26@gmail.com

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English : Atelier d’écriture Entre mots et art

Next workshop: between WORDS and ART , at Remp?Art (Alixan).

A re-creative interlude to explore artists’ work through writing.

L’événement Atelier d’écriture Entre mots et art Alixan a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme