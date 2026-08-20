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Atelier d’écriture – Histoires d’Agatha Bibliothèque Gutenberg Paris

samedi 21 novembre 2026 · Bibliothèque Gutenberg · Paris

Atelier d’écriture – Histoires d’Agatha Bibliothèque Gutenberg Paris

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque Gutenberg
Adresse
8 rue de la Montagne d'Aulas
Ville
75015 Paris
Département
Paris

Venez vous initier à l’art du suspense avec notre atelier-jeu d’écriture créative, basé sur les motifs et personnages issus des romans cultes d’Agatha Christie.

Sur inscription, à partir de 7 ans.

De septembre à décembre, nous commémorons les 50 ans de la mort d’Agatha Christie, l’incontestée Reine du Crime.

Voici un atelier intergénérationnel pour créer en famille.
Le samedi 21 novembre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-21T16:00:00+01:00
fin : 2026-11-21T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-21T15:00:00+02:00_2026-11-21T17:00:00+02:00

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas  75015 Paris
+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr


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