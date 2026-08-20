Atelier d’écriture – Histoires d’Agatha Bibliothèque Gutenberg Paris

Informations pratiques

Venez vous initier à l’art du suspense avec notre atelier-jeu d’écriture créative, basé sur les motifs et personnages issus des romans cultes d’Agatha Christie.

Sur inscription, à partir de 7 ans.

De septembre à décembre, nous commémorons les 50 ans de la mort d’Agatha Christie, l’incontestée Reine du Crime.



Voici un atelier intergénérationnel pour créer en famille.

Le samedi 21 novembre 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-21T16:00:00+01:00

fin : 2026-11-21T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-21T15:00:00+02:00_2026-11-21T17:00:00+02:00

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris

+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr



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