Atelier d’écriture – Histoires d’Agatha Bibliothèque Gutenberg Paris
samedi 21 novembre 2026 · Bibliothèque Gutenberg · Paris
Informations pratiques
Venez vous initier à l’art du suspense avec notre atelier-jeu d’écriture créative, basé sur les motifs et personnages issus des romans cultes d’Agatha Christie.
Sur inscription, à partir de 7 ans.
De septembre à décembre, nous commémorons les 50 ans de la mort d’Agatha Christie, l’incontestée Reine du Crime.
Voici un atelier intergénérationnel pour créer en famille.
Le samedi 21 novembre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-21T16:00:00+01:00
fin : 2026-11-21T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-21T15:00:00+02:00_2026-11-21T17:00:00+02:00
Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris
+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr
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