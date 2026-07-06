Informations pratiques

Inspirons-nous du vivant !

À partir de son livre Biomimétisme, la nature comme modèle, l’autrice Séraphine Menu propose de s’inspirer des animaux et des végétaux de la planète pour créer les inventions du futur.

Cet atelier mêlera lecture, petits jeux d’écriture et dessin pour explorer les liens que les humains entretiennent avec le vivant.

https://seraphinemenu.fr

Biomimétisme, la nature comme

modèle

(éd. La Pastèque, 2019 – écrit par Séraphine Menu, illustrations

Emmanuelle Walker)

À propos de Séraphine Menu Séraphine Menu est née en Normandie en 1990. Elle a écrit des romans pour les adolescents et les enfants publiés aux éditions Thierry Magnier, comme Les enfants du froid (2024). Elle est aussi autrice de documentaires jeunesse sur des thèmes liés au rapport de l’être humain au vivant tels que Biomimétisme, la nature comme modèle, Solidaires, l’entraide dans la nature (La Pastèque, 2023) et Fantastique Nature, un tour du monde des écosystèmes (Albin Michel jeunesse, 2024). Plus récemment, Séraphine s’est mise à écrire pour le théâtre et la bande dessinée.

Samedi 26 septembre de 15h à 17h

Enfants de 7 à 12 ans

Sur inscription à partir du 25 août par mail à mediatheque.helene-berr@paris.fr

Un atelier pour imaginer les inventions de demain inspirées de la nature.

Le samedi 26 septembre 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Enfants de 7 à 12 ans

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T17:00:00+02:00

Médiathèque Hélène Berr 70, rue de Picpus 75012 PARIS

https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr/?locale=fr_FR



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