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Atelier d’écriture « Inspirons-nous du vivant ! » avec Séraphine Menu Médiathèque Hélène Berr PARIS

samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Hélène Berr · PARIS

Atelier d’écriture « Inspirons-nous du vivant ! » avec Séraphine Menu Médiathèque Hélène Berr PARIS

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Hélène Berr
Adresse
70, rue de Picpus
Ville
75012 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p>Enfants de 7 à 12 ans</p>

Inspirons-nous du vivant !
À partir de son livre Biomimétisme, la nature comme modèle, l’autrice Séraphine Menu propose de s’inspirer des animaux et des végétaux de la planète pour créer les inventions du futur.
Cet atelier mêlera lecture, petits jeux d’écriture et dessin pour explorer les liens que les humains entretiennent avec le vivant.

https://seraphinemenu.fr

Biomimétisme, la nature comme
modèle
(éd. La Pastèque, 2019 – écrit par Séraphine Menu, illustrations
Emmanuelle Walker)

À propos de Séraphine Menu

Séraphine Menu est née en Normandie en 1990. Elle a écrit des romans pour les adolescents et les enfants publiés aux éditions Thierry Magnier, comme Les enfants du froid (2024). Elle est aussi autrice de documentaires jeunesse sur des thèmes liés au rapport de l’être humain au vivant tels que Biomimétisme, la nature comme modèle, Solidaires, l’entraide dans la nature (La Pastèque, 2023) et Fantastique Nature, un tour du monde des écosystèmes (Albin Michel jeunesse, 2024). Plus récemment, Séraphine s’est mise à écrire pour le théâtre et la bande dessinée.

Samedi 26 septembre de 15h à 17h
Enfants de 7 à 12 ans
Sur inscription à partir du 25 août par mail à mediatheque.helene-berr@paris.fr

Un atelier pour imaginer les inventions de demain inspirées de la nature.
Le samedi 26 septembre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit

Enfants de 7 à 12 ans

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T17:00:00+02:00

Médiathèque Hélène Berr 70, rue de Picpus  75012 PARIS
https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr/?locale=fr_FR


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