Atelier d’écriture La Plume sans fin La Terasse de l’Etre Mauges-sur-Loire

Rendez-vous créatif le premier dimanche du mois à Notre-Dame-du-Marillais.

Et si vous vous accordiez une parenthèse créative pour commencer le mois en douceur ?

Chaque premier dimanche du mois, vous êtes invités à pousser la porte d’un espace privilégié où les mots deviennent un terrain de jeu. Que vous soyez déjà familiers de la plume ou que vous n’osiez pas encore franchir le pas, cet atelier est conçu pour vous.

Au programme de votre rendez-vous

Explorez votre propre voix Laissez libre cours à votre imaginaire et découvrez la singularité de votre style dans une ambiance de totale liberté.

Jouez avec la langue Participez à des exercices ludiques pour jongler avec les mots et lever les blocages de la page blanche.

Partagez une émotion Profitez de la dynamique d’un petit groupe bienveillant pour échanger vos textes et vos idées en toute confiance.

Vous serez guidés tout au long de ce voyage littéraire par Laurence Vien, de l’association Les Oiseaux Mots Cœur. Avec douceur et expertise, elle vous accompagnera pour faire éclore votre créativité et transformer vos pensées en récits.

Venez cultiver votre jardin intérieur et repartez avec le plaisir d’avoir créé. .

La Terasse de l’Etre 38 Rue de l’Evre Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 37 89 26 47 vien.laurence@orange.fr

Creative rendezvous on the first Sunday of the month at Notre-Dame-du-Marillais.

