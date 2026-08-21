Atelier d’écriture : L’écriture cinématographique, Médiathèque Fontenay-aux-Roses, Fontenay-aux-Roses

Informations pratiques

Atelier d’écriture : L’écriture cinématographique Dimanche 4 octobre, 10h00 Médiathèque Fontenay-aux-Roses Hauts-de-Seine

À partir de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T13:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T13:00:00+02:00

À l’occasion du Mois de l’Imaginaire consacré cette année au cinéma, l’association Désinvoltes propose un cycle de quatre ateliers d’écriture cinématographique ainsi qu’un stage intensif. Vous avez un scénario en cours d’écriture ou une idée de projet de film ? Venez présenter votre travail, échanger avec d’autres auteurs et bénéficier de retours constructifs pour enrichir et faire avancer votre projet.

Médiathèque Fontenay-aux-Roses 6 place du Château Sainte-Barbe Fontenay-aux-Roses 92260 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 86 63 13 10 https://mediatheques.valleesud.fr/les-mediatheques/fontenay-aux-roses [{« type »: « phone », « value »: « 0186631310 »}] La médiathèque de Fontenay-aux-Roses fait partie du réseau Vallée Sud Médiathèques et propose un accès à un catalogue en ligne, des espaces de lecture, des animations et des événements culturels. Elle offre également une offre numérique et participe au dispositif Micro-Folie, permettant un accès à des contenus culturels numérisés. La médiathèque de Fontenay-aux-Roses est située au 6, place du Château Sainte-Barbe, 92260 Fontenay-aux-Roses.

Elle est accessible en transports en commun : RER B (station Fontenay-aux-Roses), bus 128, 294, 394 (arrêts Château Sainte-Barbe ou Théâtre des Sources), ou en vélo avec les stations Vélib’ situées rue des Fauvettes ou rue Jean Jaurès.

Biblis en folie 2026

© Muhammed İKİTEPE – pexels