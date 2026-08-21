Exposition « Les dernières découvertes des Sources de Fontenay », Sources de Fontenay, Fontenay-aux-Roses
samedi 19 septembre 2026 · Sources de Fontenay · Fontenay-aux-Roses
Informations pratiques
Exposition « Les dernières découvertes des Sources de Fontenay » 19 et 20 septembre Sources de Fontenay Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
• Exploration en cours : l’abri souterrain de la seconde guerre mondiale sous l’actuelle place du Château Sainte-Barbe à Fontenay-aux-Roses
• Les galeries drainantes de Colbert : de l’eau de Fontenay pour son château de Sceaux
• Les réseaux hydrauliques anciens de la ville de Fontenay-aux-Roses
• Les aqueducs souterrains dans l’ancienne Ecole normale supérieure en photos et vidéos
• Nos outillages spécifiques : endoscope, tachéoscope, robot….
Sources de Fontenay 10 place du Château-Sainte-Barbe 92260 Fontenay-aux-Roses Fontenay-aux-Roses 92260 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 13 21 12 http://www.galeriessouterrainesdefontenayauxroses.sitew.com/Actualites.D.htm#Actualites.D
• Exploration en cours : l’abri souterrain de la seconde guerre mondiale sous l’actuelle place du Château Sainte-Barbe à Fontenay-aux-Roses
©Les Sources de Fontenay
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