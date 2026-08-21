Les dernières découvertes des Sources de Fontenay dédiées au public scolaire, Sources de Fontenay, Fontenay-aux-Roses

Informations pratiques

Les dernières découvertes des Sources de Fontenay dédiées au public scolaire Vendredi 18 septembre, 09h30, 14h00 Sources de Fontenay Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

• Exploration en cours : l’abri souterrain de la seconde guerre mondiale sous l’actuelle place du Château Sainte-Barbe à Fontenay-aux-Roses

• Les galeries drainantes de Colbert : de l’eau de Fontenay pour son château de Sceaux

• Les réseaux hydrauliques anciens de la ville de Fontenay-aux-Roses

• Les aqueducs souterrains dans l’ancienne Ecole normale supérieure en photos et vidéos

• Nos outillages spécifiques : endoscope, tachéomètre, robot….

Sources de Fontenay 10 place du Château-Sainte-Barbe 92260 Fontenay-aux-Roses Fontenay-aux-Roses 92260 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 13 21 12 http://www.galeriessouterrainesdefontenayauxroses.sitew.com/Actualites.D.htm#Actualites.D

• Exploration en cours : l’abri souterrain de la seconde guerre mondiale sous l’actuelle place du Château Sainte-Barbe à Fontenay-aux-Roses

©Les Sources de Fontenay