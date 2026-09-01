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AGENDA · Lormes

Atelier d’écriture Quartier Henri Bachelin Lormes

mardi 15 septembre 2026 · Quartier Henri Bachelin · Lormes

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Quartier Henri Bachelin
Adresse
Bibliothèque
Ville
58140 Lormes
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Lormes

Atelier d’écriture

Quartier Henri Bachelin Bibliothèque Lormes Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 15:00:00
fin : 2026-09-15 17:00:00

Date(s) :
2026-09-15

Reprise de l’atelier d’écriture pour une nouvelle année pleine de rires et de partages autour du thème de la poésie.   .

Quartier Henri Bachelin Bibliothèque Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 34 36  bibliotheques@ccmorvan.fr

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English :

L’événement Atelier d’écriture Lormes a été mis à jour le 2026-08-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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