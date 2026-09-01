Atelier d’écriture Quartier Henri Bachelin Lormes

Informations pratiques

Lormes

Atelier d’écriture

Quartier Henri Bachelin Bibliothèque Lormes Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 15:00:00

fin : 2026-09-15 17:00:00

Date(s) :

2026-09-15

Reprise de l’atelier d’écriture pour une nouvelle année pleine de rires et de partages autour du thème de la poésie. .

Quartier Henri Bachelin Bibliothèque Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 34 36 bibliotheques@ccmorvan.fr

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English :

L’événement Atelier d’écriture Lormes a été mis à jour le 2026-08-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)