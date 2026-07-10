Atelier d’écriture petits papiers L’Atelier sous les Toits Paris
samedi 26 septembre 2026 · L'Atelier sous les Toits · Paris
Informations pratiques
Produire davantage, plusieurs textes ou un seul développé toute l’après-midi. Cet atelier s’adresse à celles et ceux qui ont déjà l’expérience de l’atelier d’écriture et souhaitent écrire avec davantage d’autonomie.
Au démarrage, chacun griffonne une multitude de petits papiers qui amorcent le travail de l’écriture. Au fil de l’après-midi, on puise dans cette réserve collective pour relancer son inspiration. Les lectures ponctuent les temps d’écriture qui s’allongent au fur et à mesure.
En fin d’après-midi, réflexions croisées sur l’écriture de chacun.
Un atelier propice à l’émergence d’une nouvelle ou à l’avancée d’un texte personnel.
Inscription à la séance ou au forfait annuel, en présentiel ou en visio.
Public
- Adultes
- 8 personnes maximum
- Pré-requis : expérience de l’atelier d’écriture
Un atelier d’écriture le samedi après-midi, une fois par mois pour écrire plus longtemps.
Le samedi 26 septembre 2026
de 14h00 à 18h30
Le samedi 28 novembre 2026
de 14h00 à 18h30
Le samedi 09 janvier 2027
de 14h00 à 18h30
Le samedi 06 mars 2027
de 14h00 à 18h30
Le samedi 01 mai 2027
de 14h00 à 18h30
payant
50 euros / atelier
ou forfait annuel : 225 euros
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T17:00:30+02:00
fin : 2027-05-01T21:30:30+02:00
Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T18:30:00+02:00;2026-11-28T14:00:00+02:00_2026-11-28T18:30:00+02:00;2027-01-09T14:00:00+02:00_2027-01-09T18:30:00+02:00;2027-03-06T14:00:00+02:00_2027-03-06T18:30:00+02:00;2027-05-01T14:00:00+02:00_2027-05-01T18:30:00+02:00
L’Atelier sous les Toits 84, rue de Charenton 75012 Paris
https://lateliersouslestoits.pages-perso.free.fr/ +33143414872 lateliersouslestoits@free.fr
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