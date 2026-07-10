Atelier d’écriture petits papiers L’Atelier sous les Toits Paris

Informations pratiques

Produire davantage, plusieurs textes ou un seul développé toute l’après-midi. Cet atelier s’adresse à celles et ceux qui ont déjà l’expérience de l’atelier d’écriture et souhaitent écrire avec davantage d’autonomie.

Au démarrage, chacun griffonne une multitude de petits papiers qui amorcent le travail de l’écriture. Au fil de l’après-midi, on puise dans cette réserve collective pour relancer son inspiration. Les lectures ponctuent les temps d’écriture qui s’allongent au fur et à mesure.

En fin d’après-midi, réflexions croisées sur l’écriture de chacun.

Un atelier propice à l’émergence d’une nouvelle ou à l’avancée d’un texte personnel.

Inscription à la séance ou au forfait annuel, en présentiel ou en visio.

Public

Adultes

8 personnes maximum

Pré-requis : expérience de l’atelier d’écriture

Un atelier d’écriture le samedi après-midi, une fois par mois pour écrire plus longtemps.

Le samedi 26 septembre 2026

de 14h00 à 18h30

Le samedi 28 novembre 2026

de 14h00 à 18h30

Le samedi 09 janvier 2027

de 14h00 à 18h30

Le samedi 06 mars 2027

de 14h00 à 18h30

Le samedi 01 mai 2027

de 14h00 à 18h30

payant



50 euros / atelier

ou forfait annuel : 225 euros

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T17:00:30+02:00

fin : 2027-05-01T21:30:30+02:00

Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T18:30:00+02:00;2026-11-28T14:00:00+02:00_2026-11-28T18:30:00+02:00;2027-01-09T14:00:00+02:00_2027-01-09T18:30:00+02:00;2027-03-06T14:00:00+02:00_2027-03-06T18:30:00+02:00;2027-05-01T14:00:00+02:00_2027-05-01T18:30:00+02:00

L’Atelier sous les Toits 84, rue de Charenton 75012 Paris

https://lateliersouslestoits.pages-perso.free.fr/ +33143414872 lateliersouslestoits@free.fr



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