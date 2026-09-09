Atelier d’écriture : Quand la photographie inspire une histoire, Bibliothèque municipale, Nogent-sur-Seine
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque municipale · Nogent-sur-Seine
Informations pratiques
Atelier d’écriture : Quand la photographie inspire une histoire Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30 Bibliothèque municipale Aube
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
À partir de photographies anciennes des moulins de la ville de Nogent-sur-Seine, avant et après l’incendie de 1907, laissez libre cours à votre imagination en écrivant une histoire inspirée de ce témoignage du passé. Votre histoire pourra ensuite être illustrée pour donner vie à votre récit.
Bibliothèque municipale 3 rue François Bachimont 10400 Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est 03.25.39.17.46
À partir de photographies anciennes des moulins de la ville de Nogent-sur-Seine, avant et après l’incendie de 1907, laissez libre cours à votre imagination en écrivant une histoire inspirée de ce du…
©Bibliothèque de Nogent-sur-Seine
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