Informations pratiques

Exposition « Unusual Attitudes » par Julian Levitina 19 et 20 septembre Bateau-Lavoir Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

La présence est un acte radical. En aviation, une « attitude inhabituelle », ou une perturbation d’un aéronef, désigne une position involontaire, imprévue, parfois extrême, dans l’espace, susceptible de mettre à l’épreuve la capacité du pilote à en garder le contrôle. Reconnaître et corriger une attitude inhabituelle est une compétence vitale qui ne tolère aucune distraction.

Alors que nous tentons de comprendre un monde en perpétuelle mutation, toujours plus contradictoire, se présenter pleinement – en tant qu’artiste comme en tant qu’aviateur – révèle une posture essentielle de la qualité d’être humain. S’exprimer a des conséquences, mais se taire est souvent plus néfaste. La compassion a un prix. L’indifférence aussi. C’est en prenant soin des autres que nous gardons vivant notre espoir en l’humanité.

Les œuvres réunies dans Unusual Attitudes se présentent comme un amalgame audacieux de l’animal et de l’humain, de l’empathie et de la cruauté, du beau dans le maladroit et de l’esthétique dans l’insoutenable. Elles exigent un refus de détourner le regard. Refuser de détourner le regard, c’est devenir un miroir qui ne reflète rien d’autre que nous-mêmes.

Bateau-Lavoir 1 Quai Carbonel, 10400 Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est

La présence est un acte radical. En aviation, une « attitude inhabituelle », ou une perturbation d’un aéronef, désigne une position involontaire, imprévue, parfois extrême, dans l’espace, susceptible…

©Julia Levitina