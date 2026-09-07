Exposition “De Niépce au numérique, 200 ans de photographie”, Pavillon Henri IV, Nogent-sur-Seine

Informations pratiques

Exposition “De Niépce au numérique, 200 ans de photographie” 19 et 20 septembre Pavillon Henri IV Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

En 1826, l’ingénieur français Nicéphore Niépce fixe pour la première fois une image sur un support. Le procédé connaîtra de nombreux développements, avec notamment Louis Daguerre et les frères Lumière, et les améliorations du matériel pour arriver à ce qu’on connaît aujourd’hui, mais la photographie était née.

La ville de Nogent-sur-Seine s’intéresse, depuis longtemps, à la photographie avec plusieurs expositions de cet art par an ou la reproduction régulière d’images anciennes pour les événements patrimoniaux. Elle a souhaité s’inscrire dans le programme d’animations organisées partout en France en 2026 et 2027 pour marquer le bicentenaire de cette invention. Cette exposition rappelle l’origine de cette invention et ses évolutions.

Elle est l’occasion également d’évoquer le métier de photographe à Nogent-sur-Seine, au XIXe siècle ou au XXe siècle.

Pour cette présentation couvrant 200 ans d’histoire et rassemblant plus de 100 appareils photographiques de la collection Gérard Gouhier, et des clichés inédits de célébrités ou d’évènements, la ville bénéficie de la collaboration du musée Niépce de Chalon-sur-Saône et de plusieurs prêteurs privés.

Pavillon Henri IV 15 Ancienne de Villenauxe 10400 Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est 03.25.24.61.54 http://nogentsurseine.fr Maison d’habitation à pans de bois du XVIe siècle, restaurée en 2001. Selon la légende, elle aurait accueilli les amours du roi Henri IV et de la belle Gabrielle d’Estrées. Le lieu a été transformé en espace d’expositions temporaires thématiques et artistiques. Parking place des Petits Prés, à 100m.

En 1826, l’ingénieur français Nicéphore Niépce fixe pour la première fois une image sur un support. Le procédé connaîtra de nombreux développements, avec notamment Louis Daguerre et les frères et les…

©Mairie de Nogent-sur-Seine – Service culture