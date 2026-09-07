Balades Patrimoniales à Nogent-sur-Seine, Musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine

Informations pratiques

Balades Patrimoniales à Nogent-sur-Seine 19 et 20 septembre Musée Camille Claudel Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T07:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

– Murs en Seine : parcours en ville d’art mural créé en 2024, au départ du stade.

– Nogent entre Seine et jardins : itinéraire nature nogentais.

– Sur les pas de Gustave Flaubert : itinéraire balisé de flèches à la découverte de Nogent au XIXe avec Gustave Flaubert au départ du musée Camille Claudel.

– Sculptures en paysage : parcours de découverte des sculptures et sculpteurs nogentais, au départ du musée Camille Claudel.

Découverte des parcours patrimoine du centre-ville, en accès libre à l’aide des dépliants.

Musée Camille Claudel 10 Rue Gustave Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine, France Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33325247634 https://www.museecamilleclaudel.fr Le musée Camille Claudel possède une importante collection de sculpture de la fin du XIXe siècle, dont la plus grande collection au monde d’œuvres de Camille Claudel. La collection archéologique présente un intérêt notable, en particulier pour la période de l’âge de bronze. Situé à 1h20 de Paris, le musée Camille Claudel bénéficie de grands axes routiers rejoignant Paris par l’A5 – sortie n°18, Troyes par la D619 (1h), Reims par la D951 (1h45), Sens par la D939 (45 min), Provins par la D619 (20 min).

– Murs en Seine : parcours en ville d’art mural créé en 2024, au départ du stade.

©Jimmy Lepoix OTNVS