AGENDA · Nogent-sur-Seine
Exposition « Patrimoine en péril : les ennemis du livre », Bibliothèque municipale, Nogent-sur-Seine
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque municipale · Nogent-sur-Seine
Informations pratiques
Exposition « Patrimoine en péril : les ennemis du livre » Samedi 19 septembre, 09h30, 13h30 Bibliothèque municipale Aube
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Exposition sur les enjeux de la conservation du patrimoine écrit (menaces et bons gestes).
Bibliothèque municipale 3 rue François Bachimont 10400 Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est 03.25.39.17.46
Exposition sur les enjeux de la conservation du patrimoine écrit (menaces et bons gestes).
©Bibliothèque de Nogent sur Seine
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