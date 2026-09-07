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Exposition « Patrimoine en péril : les ennemis du livre », Bibliothèque municipale, Nogent-sur-Seine

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque municipale · Nogent-sur-Seine

Exposition « Patrimoine en péril : les ennemis du livre », Bibliothèque municipale, Nogent-sur-Seine

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque municipale
Adresse
3 rue François Bachimont 10400 Nogent-sur-Seine
Ville
10400 Nogent-sur-Seine
Département
Aube

Exposition « Patrimoine en péril : les ennemis du livre » Samedi 19 septembre, 09h30, 13h30 Bibliothèque municipale Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Exposition sur les enjeux de la conservation du patrimoine écrit (menaces et bons gestes).

Bibliothèque municipale 3 rue François Bachimont 10400 Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est 03.25.39.17.46
Exposition sur les enjeux de la conservation du patrimoine écrit (menaces et bons gestes).

©Bibliothèque de Nogent sur Seine

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