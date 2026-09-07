Exposition « Patrimoine en péril : les ennemis du livre », Bibliothèque municipale, Nogent-sur-Seine

Informations pratiques

Exposition « Patrimoine en péril : les ennemis du livre » Samedi 19 septembre, 09h30, 13h30 Bibliothèque municipale Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Exposition sur les enjeux de la conservation du patrimoine écrit (menaces et bons gestes).

Bibliothèque municipale 3 rue François Bachimont 10400 Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est 03.25.39.17.46

Exposition sur les enjeux de la conservation du patrimoine écrit (menaces et bons gestes).

©Bibliothèque de Nogent sur Seine