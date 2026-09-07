Méditez devant La Valse, Musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine

Informations pratiques

Méditez devant La Valse 19 et 20 septembre Musée Camille Claudel Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une capsule sonore Mindful Art®, disponible en accès libre, vous guide dans une séance de méditation d’une dizaine de minutes. Elle vous invite à ralentir le pas pour explorer les volumes, les textures et les émotions de La Valse, le chef d’œuvre de Camille Claudel.

Musée Camille Claudel 10 Rue Gustave Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine, France Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33325247634 https://www.museecamilleclaudel.fr Le musée Camille Claudel possède une importante collection de sculpture de la fin du XIXe siècle, dont la plus grande collection au monde d’œuvres de Camille Claudel. La collection archéologique présente un intérêt notable, en particulier pour la période de l’âge de bronze. Situé à 1h20 de Paris, le musée Camille Claudel bénéficie de grands axes routiers rejoignant Paris par l’A5 – sortie n°18, Troyes par la D619 (1h), Reims par la D951 (1h45), Sens par la D939 (45 min), Provins par la D619 (20 min).

Une capsule sonore Mindful Ar t® disponible en accès libre vous guide dans une séance de méditation d’une dizaine de minutes. Elle vous invite à ralenti r le pas pour explorer les volumes, les et les…

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