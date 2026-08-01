Informations pratiques

Sauclières

Atelier d’écriture

La Combe Sauclières Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Participation au chapeau à partir de

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Animé par Lise Tur, poète, comédienne.

Collages, décollages, recollages … à partir de la nouvelle exposition d’Anne Marie Letort.

Cela fait maintenant plusieurs années que Lise anime ces ateliers d’été à la Combe, en alliant l’écriture libre, les exercices ludiques avec consignes d’écriture, puis la mise en voix des productions du moment, avec pour auditoire principal Anne Marie Letort ; moment émouvant et riche de partage.

A 17h, à la Combe (galerie de peinture Anne-Marie Letort)

Maximum 10 personnes sur inscription 5 .

La Combe Sauclières 12230 Aveyron Occitanie +33 6 73 85 10 91

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English :

Hosted by Lise Tur, poet and actress.

L’événement Atelier d’écriture Sauclières a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)