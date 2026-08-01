Atelier d’écriture Sauclières
dimanche 9 août 2026 · Sauclières
Informations pratiques
Sauclières
Atelier d’écriture
La Combe Sauclières Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Participation au chapeau à partir de
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Animé par Lise Tur, poète, comédienne.
Collages, décollages, recollages … à partir de la nouvelle exposition d’Anne Marie Letort.
Cela fait maintenant plusieurs années que Lise anime ces ateliers d’été à la Combe, en alliant l’écriture libre, les exercices ludiques avec consignes d’écriture, puis la mise en voix des productions du moment, avec pour auditoire principal Anne Marie Letort ; moment émouvant et riche de partage.
A 17h, à la Combe (galerie de peinture Anne-Marie Letort)
Maximum 10 personnes sur inscription 5 .
La Combe Sauclières 12230 Aveyron Occitanie +33 6 73 85 10 91
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English :
Hosted by Lise Tur, poet and actress.
L’événement Atelier d’écriture Sauclières a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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