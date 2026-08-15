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Atelier d’écriture Taquiner les mots ! Médiathèque Albert Camus Marmande

samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque Albert Camus · Marmande

Atelier d’écriture Taquiner les mots ! Médiathèque Albert Camus Marmande

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque Albert Camus
Adresse
23 rue de la République
Ville
47200 Marmande
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Marmande

Atelier d’écriture Taquiner les mots !

Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17 12:00:00

Date(s) :
2026-10-17

La Médiathèque Albert Camus de Marmande vous convie à un Atelier d’écriture.
Taquinez les mots et laissez libre cours à votre imagination !
La Médiathèque Albert Camus de Marmande vous convie à un Atelier d’écriture.
Taquinez les mots et laissez libre cours à votre imagination ! À travers des thèmes variés comme le voyage, la cuisine et les saveurs, les animaux dits nuisibles ou encore les expositions présentées en salle René Char, ces ateliers d’écriture vous invitent à explorer votre créativité dans une ambiance conviviale.
Animés par Colette Pouey,
À partir de 14 ans, sur inscription.   .

Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95 

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English : Atelier d’écriture Taquiner les mots !

The Albert Camus Library in Marmande invites you to a writing workshop.
Play with words and let your imagination run wild!

L’événement Atelier d’écriture Taquiner les mots ! Marmande a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Val de Garonne

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