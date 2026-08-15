Atelier d’écriture Taquiner les mots ! Médiathèque Albert Camus Marmande

Informations pratiques

Marmande

Atelier d’écriture Taquiner les mots !

Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-16 10:00:00

fin : 2027-01-16 12:00:00

Date(s) :

2027-01-16

La Médiathèque Albert Camus de Marmande vous convie à un Atelier d’écriture.

Taquinez les mots et laissez libre cours à votre imagination !

La Médiathèque Albert Camus de Marmande vous convie à un Atelier d’écriture.

Taquinez les mots et laissez libre cours à votre imagination ! À travers des thèmes variés comme le voyage, la cuisine et les saveurs, les animaux dits nuisibles ou encore les expositions présentées en salle René Char, ces ateliers d’écriture vous invitent à explorer votre créativité dans une ambiance conviviale.

Animés par Colette Pouey,

À partir de 14 ans, sur inscription. .

Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95

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English : Atelier d’écriture Taquiner les mots !

The Albert Camus Library in Marmande invites you to a writing workshop.

Play with words and let your imagination run wild!

L’événement Atelier d’écriture Taquiner les mots ! Marmande a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Val de Garonne