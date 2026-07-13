Atelier d’écriture Vabre-Tizac Le Bas Ségala
jeudi 5 novembre 2026 · Le Bas Ségala
Informations pratiques
Le Bas Ségala
Atelier d’écriture Vabre-Tizac
Vabre-Tizac Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-11-05
fin : 2026-11-05
Date(s) :
2026-11-05
“Émotions sous réseau”
Écrire à l’ère des émotions numériques, entre messages instantanés et silences programmés.
Gratuit, sur inscription, nombre de places limités Par Natacha Clouzet* En partenariat avec le réseau des médiathèques ABSV
*Petite-fille d’imprimeurs et fille d’éditeur, Natacha Clouzet grandi en région parisienne entourée de livres. Dès son plus jeune âge elle voyage à travers les nombreuses histoires découvertes dans les albums rapportés par son père. Ce n’est que trente ans plus tard que sa route croise de nouveau l’écriture, lorsqu’elle se décide enfin à participer à des ateliers sur Paris animés par Elisabeth Bing ou Roula Jabri. C’est sur le territoire aveyronnais, qu’elle démarre son activité professionnelle en 2018, depuis elle éprouve toujours le même plaisir à accompagner les “apprenti·es écrivain·es” vers leur propre chemin d’écriture. .
Vabre-Tizac Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 86 79 information@centreculturelaveyron.fr
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English :
« Emotions Online »?
Writing in the Age of Digital Emotions, Between Instant Messages and Scheduled Silences.
Free, registration required, limited seating By Natacha Clouzet* In partnership with the ABSV media library network
L’événement Atelier d’écriture Vabre-Tizac Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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