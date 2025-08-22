Randonnée semi-nocturne autour de La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala vendredi 21 août 2026.

Randonnée semi-nocturne autour de La Bastide l’Evêque

Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Randonnée d’environ 9 kms. Possibilité de raccourcir. Collation à l’arrivée. Se munir de bonnes chaussures et d’une lampe. En cas d’intempéries, la randonnée sera annulée.

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Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 79 97 35 54

English :

Approximately 9 kms. Possibility of shortening. Snack on arrival. Bring good shoes and a torch. In case of bad weather, the hike will be cancelled.

L’événement Randonnée semi-nocturne autour de La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-12-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)