Randonnée semi-nocturne autour de La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala
Randonnée semi-nocturne autour de La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala vendredi 21 août 2026.
Randonnée semi-nocturne autour de La Bastide l’Evêque
Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Randonnée d’environ 9 kms. Possibilité de raccourcir. Collation à l’arrivée. Se munir de bonnes chaussures et d’une lampe. En cas d’intempéries, la randonnée sera annulée.
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Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 79 97 35 54
English :
Approximately 9 kms. Possibility of shortening. Snack on arrival. Bring good shoes and a torch. In case of bad weather, the hike will be cancelled.
L’événement Randonnée semi-nocturne autour de La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-12-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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