Informations pratiques

Le Bas Ségala

Marché gourmand nocturne des Martinets du Lézert La Bastide l’Evêque

La Bastide-l’Évêque Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Retrouvez les producteurs locaux lors d’un marché gourmand convivial. Animation musicale avec Les Baladins du Ségala. Repas sur place ou à emporter.

.

La Bastide-l’Évêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 12 67 19 93 lesmartinetsdulezert@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet local producers at a convivial gourmet market. Musical entertainment with Les Baladins du Ségala. Meals on site or to take away.

L’événement Marché gourmand nocturne des Martinets du Lézert La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-07-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)