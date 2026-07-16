Marché gourmand nocturne des Martinets du Lézert La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala
mercredi 12 août 2026 · Le Bas Ségala
Informations pratiques
Le Bas Ségala
Marché gourmand nocturne des Martinets du Lézert La Bastide l’Evêque
La Bastide-l’Évêque Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Retrouvez les producteurs locaux lors d’un marché gourmand convivial. Animation musicale avec Les Baladins du Ségala. Repas sur place ou à emporter.
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La Bastide-l’Évêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 12 67 19 93 lesmartinetsdulezert@gmail.com
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English :
Meet local producers at a convivial gourmet market. Musical entertainment with Les Baladins du Ségala. Meals on site or to take away.
L’événement Marché gourmand nocturne des Martinets du Lézert La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-07-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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