Concert récital piano à La Grange Musicale La Bastide l’Evêque La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala

Concert récital piano à La Grange Musicale La Bastide l’Evêque
La Bastide l'Evêque 29 rue du porche Le Bas Ségala Aveyron
Début : Samedi 2026-08-15
fin : 2026-08-15
2026-08-15
Johanna Decloître, Professeure au conservatoire de Nice, récital piano, jouera la musique de Ravel, Debussy, Schubert…
.
+33 6 75 65 46 34 annaig.cury@gmail.com
English :
Johanna Decloître, Professor at the Conservatoire de Nice, piano recital, will play music by Ravel, Debussy, Schubert?
