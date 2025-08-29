Vabre-Tizac en fête Le Bas Ségala
Vabre-Tizac en fête Le Bas Ségala vendredi 28 août 2026.
Vabre-Tizac en fête
Vabre-Tizac Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-28
Un programme divertissant pour tous, en cette fin d’été concert, repas, bal…
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Vabre-Tizac Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 72 57 37 01 alexi.murat@gmail.com
English :
An entertaining program for all as summer draws to a close: concert, meal, ball…
L’événement Vabre-Tizac en fête Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-11-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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