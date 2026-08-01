Cinéma en plein air C’est le monde à l’envers ! Vabre-Tizac Le Bas Ségala

Informations pratiques

Le Bas Ségala

Cinéma en plein air C’est le monde à l’envers !

Vabre-Tizac Jardin du presbytère Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

De Nicolas Vanier

Avec Michaël Youn, Barbara Schulz, Eric Elmosnino

Comédie, Drame, 2024, France, 1h54

C’est la crise, tout s’arrête plus d’eau, plus d’électricité, plus de réseau… Stanislas, homme d’affaire parisien, perd tout y compris sa fortune. Lui qui déteste la campagne est contraint de partir se réfugier avec sa femme et son fils dans une des exploitations agricoles qu’il avait acquise dans un but spéculatif. Mais à son arrivée, il se retrouve face à Patrick et sa famille, agriculteurs exploitants des lieux, qui n’ont pas l’intention de quitter la ferme… Dans cette atmosphère chaotique où tout est inversé, nos deux familles que tout oppose parviendront-elles à cohabiter pour survivre et peut-être reconstruire ensemble un nouveau monde ?

Marché de producteur dès 18h00 !

Repli à la salle des fêtes en cas d’intempéries ! 5 .

Vabre-Tizac Jardin du presbytère Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie

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English :

L’événement Cinéma en plein air C’est le monde à l’envers ! Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)