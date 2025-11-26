Saint-Salvadou en fête Le Bas Ségala

Saint-Salvadou en fête

Saint-Salvadou Le Bas Ségala Aveyron

Début : Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-09

2026-08-07

Un long week-end de festivités vous attend marché de producteurs, repas, concert, animations diverses,… !

Saint-Salvadou Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 23 34 31 04

English :

A long weekend of festivities awaits you: farmers’ market, meals, concerts, various events, etc. !

German :

Ein langes Wochenende voller Festivitäten erwartet Sie: Bauernmarkt, Essen, Konzert, verschiedene Animationen,… !

Italiano :

Vi aspetta un lungo fine settimana di festeggiamenti: mercato contadino, cena, concerto, eventi vari, ecc. !

Espanol :

Le espera un largo fin de semana festivo: mercado de agricultores, comida, concierto, actividades diversas, etc. ¡!

