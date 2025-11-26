Saint-Salvadou en fête Le Bas Ségala
Saint-Salvadou en fête Le Bas Ségala vendredi 7 août 2026.
Saint-Salvadou en fête
Saint-Salvadou Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
Un long week-end de festivités vous attend marché de producteurs, repas, concert, animations diverses,… !
Saint-Salvadou Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 23 34 31 04
English :
A long weekend of festivities awaits you: farmers’ market, meals, concerts, various events, etc. !
German :
Ein langes Wochenende voller Festivitäten erwartet Sie: Bauernmarkt, Essen, Konzert, verschiedene Animationen,… !
Italiano :
Vi aspetta un lungo fine settimana di festeggiamenti: mercato contadino, cena, concerto, eventi vari, ecc. !
Espanol :
Le espera un largo fin de semana festivo: mercado de agricultores, comida, concierto, actividades diversas, etc. ¡!
L’événement Saint-Salvadou en fête Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-11-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)