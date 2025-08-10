Exposition de rétrocyclettes à Saint-Salvadou Le Bas Ségala
Exposition de rétrocyclettes à Saint-Salvadou Le Bas Ségala dimanche 9 août 2026.
Exposition de rétrocyclettes à Saint-Salvadou
Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Une animation proposée dans le cadre de la fête du village par la Rétrocyclette.
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Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 79 93 25 28 claude.souyri@orange.fr
English :
An event organized as part of the village fête by the Rétrocyclette.
German :
Eine Animation, die im Rahmen des Dorffestes von der Rétrocyclette angeboten wird.
Italiano :
Un evento organizzato nell’ambito della festa del paese dalla Rétrocyclette.
Espanol :
Evento organizado en el marco de la fiesta del pueblo por la Rétrocyclette.
L’événement Exposition de rétrocyclettes à Saint-Salvadou Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-11-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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