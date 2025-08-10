Exposition de rétrocyclettes à Saint-Salvadou Le Bas Ségala dimanche 9 août 2026.

Exposition de rétrocyclettes à Saint-Salvadou

Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Une animation proposée dans le cadre de la fête du village par la Rétrocyclette.

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Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 79 93 25 28 claude.souyri@orange.fr

English :

An event organized as part of the village fête by the Rétrocyclette.

German :

Eine Animation, die im Rahmen des Dorffestes von der Rétrocyclette angeboten wird.

Italiano :

Un evento organizzato nell’ambito della festa del paese dalla Rétrocyclette.

Espanol :

Evento organizado en el marco de la fiesta del pueblo por la Rétrocyclette.

L’événement Exposition de rétrocyclettes à Saint-Salvadou Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-11-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)