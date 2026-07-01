Soirée contes aux Martinets du Lézert Le Bas Ségala
mercredi 29 juillet 2026 · Le Bas Ségala
Informations pratiques
Le Bas Ségala
Soirée contes aux Martinets du Lézert
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Le temps d’une soirée, le conteur Yves LAVERNHE, vous propose de (re)découvrir au travers de contes de terroir, ce que l’on se disait le soir dans nos campagnes entre le souper et le coucher…
lorsqu’il n’y avait ni la télévision, ni l’ordinateur
Ceux du village dans nos villages, autrefois, on croisait de drôles de gens… lou piot ou le soi-disant idiot, le râleur ou lou roumegaïre, la maïre Miette et ses pièces d’or, la poulide ou la belle qui voulait bien se marier….. le paysan ou le coq…. plus malin que le roi…..et bien d’autres !!! Mais ça, c’était avant !!!! Aujourd’hui, ben…y a les mêmes… presque en pire … !!!! Peut-être croisés au hasard des places et des ruelles…. même de nos jours……. !!! Contes de sagesse, drolatiques….. Mescladis mélange de Contes et Ritournelles pour toutes les oreilles, grandes et petites, en français coloré d’occitan (traduction simultanée ou participation du public pour que tout le monde comprenne !) Ritournelles à l’accordéon diatonique ou guitare. Spectacle qui se veut VIVANT! dans tous les sens du terme !
Durée 1H30 .
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 12 67 19 93 lesmartinetsdulezert@gmail.com
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English :
For one evening, storyteller Yves LAVERNHE invites you to (re)discover, through local folktales, what people used to talk about in the countryside in the evenings, between supper and bedtime…
L’événement Soirée contes aux Martinets du Lézert Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-07-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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