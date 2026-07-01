Jeu de piste l’énigme des forges du cuivre RD 269 Le Moulin du Roc Le Bas Ségala

mercredi 22 juillet 2026 · RD 269 Le Moulin du Roc · Le Bas Ségala

Informations pratiques

Le Bas Ségala

Jeu de piste l’énigme des forges du cuivre

RD 269 Le Moulin du Roc La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-05

Une découverte ludique du site des Martinets du Lézert entre patrimoine et nature.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. .

RD 269 Le Moulin du Roc La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 12 67 19 93 lesmartinetsdulezert@gmail.com

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English :

A fun way to explore the Martinets du L%E9zert site, where heritage meets nature.

L’événement Jeu de piste l’énigme des forges du cuivre Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-07-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)