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AGENDA · Le Bas Ségala

Jeu de piste l’énigme des forges du cuivre RD 269 Le Moulin du Roc Le Bas Ségala

mercredi 22 juillet 2026 · RD 269 Le Moulin du Roc · Le Bas Ségala

Jeu de piste l’énigme des forges du cuivre RD 269 Le Moulin du Roc Le Bas Ségala

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Lieu
RD 269 Le Moulin du Roc
Adresse
La Bastide l'Evêque
Ville
12200 Le Bas Ségala
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Le Bas Ségala

Jeu de piste l’énigme des forges du cuivre

RD 269 Le Moulin du Roc La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22 2026-08-05

Une découverte ludique du site des Martinets du Lézert entre patrimoine et nature.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.   .

RD 269 Le Moulin du Roc La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 12 67 19 93  lesmartinetsdulezert@gmail.com

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English :

A fun way to explore the Martinets du L%E9zert site, where heritage meets nature.

L’événement Jeu de piste l’énigme des forges du cuivre Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-07-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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