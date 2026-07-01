Jeu de piste l’énigme des forges du cuivre RD 269 Le Moulin du Roc Le Bas Ségala
mercredi 22 juillet 2026 · RD 269 Le Moulin du Roc · Le Bas Ségala
Informations pratiques
Le Bas Ségala
Jeu de piste l’énigme des forges du cuivre
RD 269 Le Moulin du Roc La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-05
Une découverte ludique du site des Martinets du Lézert entre patrimoine et nature.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. .
RD 269 Le Moulin du Roc La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 12 67 19 93 lesmartinetsdulezert@gmail.com
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English :
A fun way to explore the Martinets du L%E9zert site, where heritage meets nature.
L’événement Jeu de piste l’énigme des forges du cuivre Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-07-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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