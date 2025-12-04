Soirée cinéma en plein air à La Bastide l’Evêque

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Projection sous les étoiles. Animation musicale avec Baiser volé duo . Espace pique-nique et buvette. En cas d’intempéries, repli à l’espace Paul Rouziès.

.

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 79 97 35 54 acp.labastide@gmail.com

English :

Screening under the stars. Musical entertainment with Baiser volé duo . Picnic area and refreshment bar. In case of bad weather, retreat to Espace Paul Rouziès.

L’événement Soirée cinéma en plein air à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-12-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)