Festival en Bastides à La Bastide l’Evêque et Saint-Salvadou Le Bas Ségala lundi 3 août 2026.

Le Bas Ségala

Festival en Bastides à La Bastide l’Evêque et Saint-Salvadou

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-03

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Un festival des arts de la rue avec plusieurs spectacles l’après-midi à La Bastide l’Evêque et en soirée à Saint-Salvadou où sera proposé un marché gourmand.

Le Festival en Bastides, grande fête culturelle, artistique, familiale et populaire des Arts de la Rue, accueille cette année vingt-cinq compagnies pour plus de trente représentations, avec toujours un désir intact offrir des spectacles exigeants et de qualité avec des propositions artistiques éclectiques dans les arts du cirque, du théâtre, de la danse, de la musique et des arts de la rue, et … à prix libre.

Nous vous attendons nombreux pour partager des moments artistiques exaltants, conviviaux et inoubliables ! .

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 76 74 espacesculturels@wanadoo.fr

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English :

A street arts festival with several shows in the afternoon at La Bastide l’Evêque and in the evening at Saint-Salvadou, where there will be a gourmet market.

L’événement Festival en Bastides à La Bastide l’Evêque et Saint-Salvadou Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)