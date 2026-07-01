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AGENDA · Le Bas Ségala

Jeu de piste Voyage au siècle dernier à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala

mardi 28 juillet 2026 · Le Bas Ségala

Jeu de piste Voyage au siècle dernier à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Adresse
La Bastide l'Evêque
Ville
12200 Le Bas Ségala
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Le Bas Ségala

Jeu de piste Voyage au siècle dernier à La Bastide l’Evêque

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-28
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-07-28 2026-08-11

Réveillons la mémoire de nos maisons au temps de la mine des énigmes à résoudre pour découvrir en s’amusant la vie du village autrefois. Réservation conseillée. Rdv à l’office de tourisme.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.   .

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 13 94 

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English :

Let’s reawaken the memory of our homes in the days of the mine: riddles to solve to discover village life in days gone by. Reservations recommended. Meeting point at the tourist office.

L’événement Jeu de piste Voyage au siècle dernier à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-07-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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