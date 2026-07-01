Jeu de piste Voyage au siècle dernier à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala
mardi 28 juillet 2026 · Le Bas Ségala
Informations pratiques
Le Bas Ségala
Jeu de piste Voyage au siècle dernier à La Bastide l’Evêque
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-28
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-11
Réveillons la mémoire de nos maisons au temps de la mine des énigmes à résoudre pour découvrir en s’amusant la vie du village autrefois. Réservation conseillée. Rdv à l’office de tourisme.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. .
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 13 94
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English :
Let’s reawaken the memory of our homes in the days of the mine: riddles to solve to discover village life in days gone by. Reservations recommended. Meeting point at the tourist office.
L’événement Jeu de piste Voyage au siècle dernier à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-07-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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