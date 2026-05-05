Atelier dégustation de produits artisanaux landais Boutique Lou Pot Parentis-en-Born

Parentis-en-Born

Atelier dégustation de produits artisanaux landais

Boutique Lou Pot 66 Avenue du 8 Mai 1945 Parentis-en-Born Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:30:00

fin : 2026-05-24 11:45:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-15 2026-05-24

LOU POT la boutique landaise vous propose des ateliers de dégustation d’une sélection de produits artisanaux sucrés et salés avec de nombreuses anecdotes et informations sur le département et ses producteurs.

En petit groupe de 4 à 10 personnes, nous partagerons un moment convivial et gourmand avec de belles découvertes à la clé.

Ne manquez pas cette occasion de savourer le patrimoine culinaire des Landes dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Valérie et ses trésors gastronomiques vous attendent avec impatience !

Réservation obligatoire chaque session est limitée à 10 personnes, ainsi pour garantir votre place, n’oubliez pas de réserver par téléphone. .

Boutique Lou Pot 66 Avenue du 8 Mai 1945 Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 60 03 21 loupot40@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier dégustation de produits artisanaux landais

L’événement Atelier dégustation de produits artisanaux landais Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Grands Lacs