Cleanup Accueil du Village Vacancéole Parentis-en-Born
Cleanup Accueil du Village Vacancéole Parentis-en-Born dimanche 10 mai 2026.
Parentis-en-Born
Cleanup
Accueil du Village Vacancéole 380 Route Théophile Gautier Parentis-en-Born Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 12:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Au programme
♂️ Marche ou course accessible à tous
Sensibilisation à la protection de l’environnement
Ramassage de déchets en pleine nature
Moment convivial pour clôturer ensemble
Parce que courir ou marcher peut aussi servir une cause, venez partager un moment simple, utile et collectif avec nous.
Événement organisé en collaboration avec Trail Runner Foundation et le Vacancéole de Parentis-en-Born
Le matériel est fourni, il ne manque plus que vous .
Accueil du Village Vacancéole 380 Route Théophile Gautier Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine etchamendylaurent@gmail.com
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English : Cleanup
L’événement Cleanup Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Grands Lacs
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