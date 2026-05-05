Cleanup Accueil du Village Vacancéole Parentis-en-Born

Parentis-en-Born

Cleanup

Accueil du Village Vacancéole 380 Route Théophile Gautier Parentis-en-Born Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 12:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Au programme

‍♂️ Marche ou course accessible à tous

Sensibilisation à la protection de l’environnement

Ramassage de déchets en pleine nature

Moment convivial pour clôturer ensemble

Parce que courir ou marcher peut aussi servir une cause, venez partager un moment simple, utile et collectif avec nous.

Événement organisé en collaboration avec Trail Runner Foundation et le Vacancéole de Parentis-en-Born

Le matériel est fourni, il ne manque plus que vous .

Accueil du Village Vacancéole 380 Route Théophile Gautier Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine etchamendylaurent@gmail.com

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English : Cleanup

L’événement Cleanup Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Grands Lacs