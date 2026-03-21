Pause Yoga Espace hÔMe Parentis-en-Born

Pause Yoga

Espace hÔMe 114 Chemin de Jeanton Parentis-en-Born Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26 2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04

Un yoga doux et dynamique à la fois, pour se ressourcer, retrouver ses pleines capacités et se recentrer sur l’essentiel vous !

Un yoga adapté à tous, selon le besoin et les énergies du groupe.

Un moment d’écoute et de partage, à l’écoute du corps, et de ce qui vous traverse.

Revenir à l’instant présent afin de retrouver clarté et fluidité, recentrage et joie intérieur.

Vinyasa, Yin, Hatha, Kundalini, Éveil corporel, Danse, Mouvement somatique, Pranayamas, Exploration énergétique, yoga Nidra…divers pratiques adaptées à tous, en fonction des besoins et de l’énergie de chacun.

Séance de yoga collectif en petite groupe (8 personnes maximum) pour un meilleur accompagnement.

Tapis et accessoires sur place. Une douche est également à votre disposition si besoin.

A partir de 16ans

Tout les mardis .

Espace hÔMe 114 Chemin de Jeanton Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 67 25 50 contact@hooome.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Pause Yoga Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Grands Lacs