Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Atelier dégustation gourmande

31 Grand’rue Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-12-23 16:00:00

fin : 2026-12-23 20:00:00

Date(s) :

2026-12-23

Dégustez 3 cuvées accompagnées de fromages, charcuteries et douceurs de Noël, pour une parenthèse gourmande aux saveurs du terroir alsacien.

Découvrez 3 de nos cuvées, sublimées par une sélection de spécialités régionales fromages, charcuteries et petites douceurs sucrées. Une dégustation aux saveurs de Noël, pour découvrir les accords gourmands entre nos vins et les spécialités du terroir alsacien. .

31 Grand’rue Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 75 06 58 57 contact@joseph-fritsch.com

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English :

Taste three vintages paired with cheeses, cold cuts, and Christmas treats for a gourmet interlude featuring the flavors of the Alsace region.

L’événement Atelier dégustation gourmande Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg