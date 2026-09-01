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AGENDA · Kaysersberg Vignoble

Exposition Marie-Thérèse ZINK Kaysersberg Vignoble

mardi 15 septembre 2026 · Kaysersberg Vignoble

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
lundi 28 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
39 Rue du Général de Gaulle
Ville
68240 Kaysersberg Vignoble
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Kaysersberg Vignoble

Exposition Marie-Thérèse ZINK

39 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-15 10:00:00
fin : 2026-09-28 18:00:00

Date(s) :
2026-09-15

Amateurs d’art, vous recherchez l’originalité? Venez découvrir les créations en zinc proposées par cette artiste alsacienne passionnée.
Couper, tordre, souder, Marie-Thérèse imagine, elle sculpte et elle peint.

En combat comme en amour avec ce matériau qui porte son nom. Curieuse coïncidence ! Révélation évidente. Marie-Thérèse Zink en fera son credo.

Un moment poétique pour découvrir le travail d’une artiste passionnée par la matière. 0  .

39 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11  info@kaysersberg-vignoble.fr

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English :

Are you an art lover looking for originality? Come and discover the zinc creations offered by this passionate Alsatian artist.

L’événement Exposition Marie-Thérèse ZINK Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg

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