Exposition Marie-Thérèse ZINK Kaysersberg Vignoble
mardi 15 septembre 2026 · Kaysersberg Vignoble
Informations pratiques
Kaysersberg Vignoble
Exposition Marie-Thérèse ZINK
39 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-15 10:00:00
fin : 2026-09-28 18:00:00
Date(s) :
2026-09-15
Amateurs d’art, vous recherchez l’originalité? Venez découvrir les créations en zinc proposées par cette artiste alsacienne passionnée.
Couper, tordre, souder, Marie-Thérèse imagine, elle sculpte et elle peint.
En combat comme en amour avec ce matériau qui porte son nom. Curieuse coïncidence ! Révélation évidente. Marie-Thérèse Zink en fera son credo.
Un moment poétique pour découvrir le travail d’une artiste passionnée par la matière. 0 .
39 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 info@kaysersberg-vignoble.fr
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English :
Are you an art lover looking for originality? Come and discover the zinc creations offered by this passionate Alsatian artist.
L’événement Exposition Marie-Thérèse ZINK Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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