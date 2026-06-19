Atelier dégustation sensorielle et écriture sous les noyers à l’ombre du verger de noyers Louzac-Saint-André

jeudi 2 juillet 2026 · à l'ombre du verger de noyers · Louzac-Saint-André

Informations pratiques

Louzac-Saint-André

Atelier dégustation sensorielle et écriture sous les noyers

à l’ombre du verger de noyers 3 chez devaud Louzac-Saint-André Charente

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:30:00

fin : 2026-07-02 20:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Et si une dégustation devenait une expérience créative ?

Sous les noyers, laissez-vous guider par Anne Frangeul pour un voyage sensoriel mêlant dégustation de cognac ou de vin, émotions et écriture. Une parenthèse intimiste en pleine nature !

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à l’ombre du verger de noyers 3 chez devaud Louzac-Saint-André 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 06 38 76 contact@noyeraie.com

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English : Sensory Tasting and Writing Workshop Under the Walnut Trees

What if a tasting became a creative experience?

Under the walnut trees, let Anne Frangeul guide you on a sensory journey that blends cognac or wine tasting, emotions, and writing. An intimate escape in the heart of nature!

L’événement Atelier dégustation sensorielle et écriture sous les noyers Louzac-Saint-André a été mis à jour le 2026-06-19 par Destination Cognac