Atelier d’enluminure, Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville, Caen

Atelier d’enluminure 19 et 20 septembre Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville Calvados

Réservation à partir du 1/09, 10 pers. max, à partir de 15 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

« Alice Cornière est diplômée de l’Institut Supérieur Européen de l’Enluminure et du Manuscrit depuis 2015. Après avoir tenu une boutique à Nantes de 2016 à 2018, elle poursuit son activité en atelier, où elle se consacre principalement à l’enseignement de l’enluminure.

Depuis 2021, elle est intervenante au sein de Paris Atelier, et depuis 2024, elle enseigne également à l’Université Paris Cité. À travers ses cours, elle transmet les gestes, les techniques et l’histoire de cet art ancien, avec une attention particulière à la précision et à la transmission des savoir-faire traditionnels. »

Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville Esplanade Jean-Marie Louvel, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 30 42 81 https://caen.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 30 42 81 »}]

« Alice Cornière est diplômée de l’Institut Supérieur Européen de l’Enluminure et du Manuscrit depuis 2015. Après avoir tenu une boutique à Nantes de 2016 à 2018, elle poursuit son activité en où elle…

©Alice Cornière