Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier d’entretien vélos, DSNA-DTI, Toulouse

Atelier d’entretien vélos, DSNA-DTI, Toulouse

Atelier d’entretien vélos, DSNA-DTI, Toulouse lundi 4 mai 2026.

Lieu : DSNA-DTI

Adresse : 1 avenue du docteur Maurice Grynfogel

Ville : 31100 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : lundi 4 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Atelier d’entretien vélos 4 et 5 mai DSNA-DTI Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T08:30:00+02:00 – 2026-05-04T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-05T08:30:00+02:00 – 2026-05-05T17:00:00+02:00

DSNA-DTI 1 avenue du docteur Maurice Grynfogel Toulouse 31100 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie
Venue d’un réparateur sur site pour révision et opération de réglage / remplacement de petites fournitures des vélos des personnels

Perso

À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)