Atelier d’entretien vélos, DSNA-DTI, Toulouse

Atelier d’entretien vélos 4 et 5 mai DSNA-DTI Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T08:30:00+02:00 – 2026-05-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-05T08:30:00+02:00 – 2026-05-05T17:00:00+02:00

DSNA-DTI 1 avenue du docteur Maurice Grynfogel Toulouse 31100 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie

Venue d’un réparateur sur site pour révision et opération de réglage / remplacement de petites fournitures des vélos des personnels

Perso