Atelier d’entretien vélos, DSNA-DTI, Toulouse
Atelier d’entretien vélos, DSNA-DTI, Toulouse lundi 4 mai 2026.
Atelier d’entretien vélos 4 et 5 mai DSNA-DTI Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T08:30:00+02:00 – 2026-05-04T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-05T08:30:00+02:00 – 2026-05-05T17:00:00+02:00
DSNA-DTI 1 avenue du docteur Maurice Grynfogel Toulouse 31100 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie
Venue d’un réparateur sur site pour révision et opération de réglage / remplacement de petites fournitures des vélos des personnels
Perso
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