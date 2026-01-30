Atelier d’épanouissement personnel Espace Ginko Monflanquin
Atelier d’épanouissement personnel Espace Ginko Monflanquin dimanche 19 avril 2026.
Atelier d’épanouissement personnel
Espace Ginko 249 avenue de Piquemil Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
L’Espace Ginko vous propose de découvrir Les Ruelles du Théâtre, un atelier d’épanouissement personnel mêlant théâtre, improvisation, voix et rythme, dans une ambiance ludique, bienveillante et conviviale.
Rejoignez nous, vivez un moment de lâcher prise, mêlant impro, rires et créativité.
Atelier pour adultes proposé par Nathalie Féchant, artiste pluridisciplinaire. .
Espace Ginko 249 avenue de Piquemil Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 76 94 espace.ginko@gmail.com
English : Atelier d’épanouissement personnel
Espace Ginko invites you to discover Les Ruelles du Théâtre, a personal development workshop combining theater, improvisation, voice and rhythm, in a fun, friendly atmosphere.
