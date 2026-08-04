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AGENDA · Gray

Atelier des enfants portraits sur galets Gray

mercredi 5 août 2026 · Gray

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
rue Pigalle
Ville
70100 Gray
Département
Haute-Saône
Tarif
2.5 2.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Gray

Atelier des enfants portraits sur galets

rue Pigalle Gray Haute-Saône

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Le Musée Baron Martin invite les enfants à un atelier enfants portraits sur galets.   .

rue Pigalle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 10  musee@ville-gray.fr

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English : Atelier des enfants portraits sur galets

L’événement Atelier des enfants portraits sur galets Gray a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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