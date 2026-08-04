Informations pratiques

Gray

Atelier des enfants portraits sur galets

rue Pigalle Gray Haute-Saône

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Le Musée Baron Martin invite les enfants à un atelier enfants portraits sur galets. .

rue Pigalle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 10 musee@ville-gray.fr

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English : Atelier des enfants portraits sur galets

L’événement Atelier des enfants portraits sur galets Gray a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY