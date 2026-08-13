Atelier, Des fruits plein la tête ! La Distylerie Luçon

Informations pratiques

Luçon

Atelier, Des fruits plein la tête !

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 16:00:00

fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Un atelier artistique pour petits et grands !

Découvrez l’univers fascinant de Giuseppe Arcimboldo, puis glissez-vous dans la peau de l’artiste en réalisant votre propre portrait à partir de fruits et de légumes.

Tout public, à partir de 6 ans. Réservation obligatoire.

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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

An art workshop for young and old!

L’événement Atelier, Des fruits plein la tête ! Luçon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud