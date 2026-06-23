Saint-Rémy-de-Provence

Atelier Des graines et des bijoux

Mercredi 23 septembre 2026 de 14h à 16h. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 14:00:00

fin : 2026-09-23 16:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Atelier ❁ 8 €

Des graines et des bijoux

Les graines recèlent mille secrets. Apprenez à les trier pour enrichir la grainothèque du Parc, puis laissez parler votre créativité en confectionnant de petits bijoux faits main, à votre image.

Julien Perez

Atelier ❁ 8 €

Des graines et des bijoux

Les graines recèlent mille secrets. Apprenez à les trier pour enrichir la grainothèque du Parc, puis laissez parler votre créativité en confectionnant de petits bijoux faits main, uniques et à votre image.

Julien Perez .

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Workshop #8?

Seeds and Jewelry

Seeds hold a thousand secrets. Learn how to sort them to enrich the Park’s seed bank, then let your creativity run wild as you craft small, handmade pieces of jewelry that reflect your personality.

Julien Perez

L’événement Atelier Des graines et des bijoux Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Alpilles