Atelier Des graines et des bijoux Saint-Rémy-de-Provence
Atelier Des graines et des bijoux Saint-Rémy-de-Provence mercredi 23 septembre 2026.
Saint-Rémy-de-Provence
Atelier Des graines et des bijoux
Mercredi 23 septembre 2026 de 14h à 16h. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:00:00
fin : 2026-09-23 16:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Atelier ❁ 8 €
Des graines et des bijoux
Les graines recèlent mille secrets. Apprenez à les trier pour enrichir la grainothèque du Parc, puis laissez parler votre créativité en confectionnant de petits bijoux faits main, à votre image.
Julien Perez
Atelier ❁ 8 €
Des graines et des bijoux
Les graines recèlent mille secrets. Apprenez à les trier pour enrichir la grainothèque du Parc, puis laissez parler votre créativité en confectionnant de petits bijoux faits main, uniques et à votre image.
Julien Perez .
Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
Workshop #8?
Seeds and Jewelry
Seeds hold a thousand secrets. Learn how to sort them to enrich the Park’s seed bank, then let your creativity run wild as you craft small, handmade pieces of jewelry that reflect your personality.
Julien Perez
L’événement Atelier Des graines et des bijoux Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Alpilles
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