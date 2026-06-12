ATELIER DES PARENTS EN NESTE BAROUSSE PAPOTAGE AUTOUR DES RISQUES DOMESTIQUES SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Saint-Laurent-de-Neste

ATELIER DES PARENTS EN NESTE BAROUSSE PAPOTAGE AUTOUR DES RISQUES DOMESTIQUES

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Place de la Mairie Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 17:00:00

fin : 2026-06-16 18:30:00

Date(s) :

2026-06-16

Papotage autour des risques domestiques

Un temps d’échange gratuit destiné aux parents et aux enfants de 0 à 6 ans.

Venez découvrir comment identifier les risques domestiques du quotidien afin de mieux les anticiper et protéger les plus petits.

Proposée par la Communauté de communes Neste Barousse, la CAF des Hautes-Pyrénées et le REAAP 65, en partenariat avec et animée par Les Ateliers de Mama.

Au plaisir de vous accueillir pour ce moment d’échange et de prévention en famille.

.

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Place de la Mairie Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 61 02 93 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Talking about household risks

A free discussion for parents and children aged 0-6.

Come and find out how to identify everyday domestic risks, so you can better anticipate them and protect your little ones.

Proposed by the Communauté de communes Neste Barousse, the CAF des Hautes-Pyrénées and REAAP 65, in partnership with Les Ateliers de Mama.

We look forward to welcoming you to this family exchange and prevention event.

L’événement ATELIER DES PARENTS EN NESTE BAROUSSE PAPOTAGE AUTOUR DES RISQUES DOMESTIQUES Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-06-08 par OT de Neste-Barousse|CDT65