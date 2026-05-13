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RENCONTRE D AUTEUR au Centre Culturel de la Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste

RENCONTRE D AUTEUR au Centre Culturel de la Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste vendredi 12 juin 2026.

Lieu : au Centre Culturel de la Maison du Savoir

Adresse : SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Ville : 65150 Saint-Laurent-de-Neste

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Laurent-de-Neste

RENCONTRE D AUTEUR

au Centre Culturel de la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

RENCONTRE D’AUTEUR

Présentation et dédicace du livre
1336 Paroles de Fralibs
aux éditions D’Ores et Déjà.

Vendredi 12 juin à 18h00
À la médiathèque de la Maison du Savoir

En présence de la librairie
Le Vent des Mots.
  .

au Centre Culturel de la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie   mediation@maisondusavoir65.fr

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English :

AUTHOR TALK

Book presentation and signing
1336 Paroles de Fralibs
published by D?Ores et Déjà.

? Friday June 12 at 6:00 pm
? At the Maison du Savoir media library

In the presence of the bookshop
Le Vent des Mots.

L’événement RENCONTRE D AUTEUR Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-05-13 par OT de Neste-Barousse|CDT65

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