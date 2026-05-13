Saint-Laurent-de-Neste

RENCONTRE D AUTEUR

au Centre Culturel de la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

RENCONTRE D’AUTEUR

Présentation et dédicace du livre

1336 Paroles de Fralibs

aux éditions D’Ores et Déjà.

Vendredi 12 juin à 18h00

À la médiathèque de la Maison du Savoir

En présence de la librairie

Le Vent des Mots.

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au Centre Culturel de la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie mediation@maisondusavoir65.fr

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English :

AUTHOR TALK

Book presentation and signing

1336 Paroles de Fralibs

published by D?Ores et Déjà.

? Friday June 12 at 6:00 pm

? At the Maison du Savoir media library

In the presence of the bookshop

Le Vent des Mots.

L’événement RENCONTRE D AUTEUR Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-05-13 par OT de Neste-Barousse|CDT65