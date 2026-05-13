RENCONTRE D AUTEUR au Centre Culturel de la Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste
RENCONTRE D AUTEUR au Centre Culturel de la Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste vendredi 12 juin 2026.
Saint-Laurent-de-Neste
RENCONTRE D AUTEUR
au Centre Culturel de la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
RENCONTRE D’AUTEUR
Présentation et dédicace du livre
1336 Paroles de Fralibs
aux éditions D’Ores et Déjà.
Vendredi 12 juin à 18h00
À la médiathèque de la Maison du Savoir
En présence de la librairie
Le Vent des Mots.
.
au Centre Culturel de la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie mediation@maisondusavoir65.fr
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English :
AUTHOR TALK
Book presentation and signing
1336 Paroles de Fralibs
published by D?Ores et Déjà.
? Friday June 12 at 6:00 pm
? At the Maison du Savoir media library
In the presence of the bookshop
Le Vent des Mots.
L’événement RENCONTRE D AUTEUR Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-05-13 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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